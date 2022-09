Michael Keaton compie 71 anni: 'Batman Forever? Ne vidi 10 minuti, feci bene a rifiutare'

Michael Keaton ha messo la sua firma sulla storia recente del cinema in tanti modi diversi, ma non rischiamo di cadere in errore nell'affermare che, per milioni di fan, l'attore resterà sempre prima di tutto l'indimenticabile Batman dei due film di Tim Burton: ma perché non l'abbiamo più rivisto con indosso il mantello da pipistrello?

Nel giorno del 71esimo compleanno di Michael Keaton (nato come Michael John Douglas a Coraopolis il 5 settembre 1951), troviamo una spiegazione alla domanda di cui sopra rispolverando una vecchia dichiarazione del nostro, che tempo addietro si espresse in termini decisamente poco entusiastici su Batman Forever.

Quando gli furono chiesti lumi sulla decisione di non tornare una terza volta nei panni di Batman, infatti, Keaton si limitò a rispondere: "Stavo aspettando per un altro film e mi affacciai... Ne vidi circa 10 minuti. Vidi abbastanza da convincermi di aver preso la decisione giusta". Insomma, nessun pentimento: Batman Forever non sarebbe stato un film all'altezza delle aspettative di un Michael Keaton reduce dall'esperienza di due film ritenuti ancora oggi tra i migliori mai realizzati sul Cavaliere Oscuro!

Cosa ne pensate? Condividete il severo giudizio di Michael Keaton su Batman Forever? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate alcuni dettagli sul Batman che Michael Keaton avrebbe dovuto interpretare in Batgirl.