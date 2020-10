Michael Keaton come Bruce Wayne in Batman Beyond? La teoria che fa impazzire i fan

In attesa di vederlo tornare nei panni di Batman nel film dedicato al Flash di Ezra Miller diretto da Andy Muschietti, Michael Keaton potrebbe fare il bis e tornare a interpretare Bruce Wayne anche in un futuro adattamento della serie Batman Beyond, che stando ad alcune voci di corridoio sarebbe in sviluppo alla HBO per la sua piattaforma digitale.

Lo scoop arriva da Mike Sutton, che negli ultimi anni si è costruito una certa credibilità in quanto a indiscrezioni poi tramutatesi in realtà, e dal suo portale Geekosity. Questi ha infatti riportato la cosa riferendosi al sito Small Screen in cui Edward Lauder sosterrebbe che Keaton interpreterà ancora Bruce Wayne in un adattamento seriale di Batman Beyond pensato per la piattaforma HBO Max.

"Ho chiesto alle mie fonti se potevano essere citate direttamente e tre di loro erano d’accordo. La prima persona che è venuta da me con questa notizia mi ha detto: ‘Michael Keaton ha già firmato per tornare come Batman nel film The Flash, e ha appena firmato un accordo con la HBO che lo vedrà interpretare Bruce Wayne in una serie futura’", scrive Lauder sul sito.

A questo punto la "serie futura" di cui si parla potrebbe appunto essere Batman Beyond, ambientata nel futuro del vecchio DC Animated Universe con protagonista un Bruce Wayne ormai in là con gli anni che decide di fare da mentore e passare il mantello del Cavaliere Oscuro a Terry McGinnis. La serie animata durò tre stagioni e fu seguita da un film d'animazione intitolato Batman of the Future: Il ritorno del Joker.

Recentemente, Tyler Posey si è candidato per interpretare Terry McGinnis. La star di Teen Wolf ha dichiarato di essere un fan sfegatato della serie animata e dei fumetti di Batman ed è convinto di poter portare la sua energia di appassionato in una versione live-action del progetto DC Comics.