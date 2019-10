Anche Michael Keaton nel cast di The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin

Dopo aver acquisito i diritti di distribuzione di The Trial of the Chicago 7, Paramount Pictures ha fissato ufficialmente la data di uscita del nuovo film di Aaron Sorkin.

La pellicola debutterà nelle sale il 2 ottobre 2020 dopo una release limitata del 25 settembre.

In attesa delle riprese che si terranno tra Chicago e il New Jersey, Michael Keaton ha da poco firmato per recitare nel film insieme a William Hurt (Avengers) e J.C. Mackenzie (The Irishman, The Departed), secondo quanto riportato da Deadline.

I tre attori si uniscono ai già confermati Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt, e Kelvin Harrison Jr. Insomma, un cast d'eccezione per la seconda regia di Sorkin, che ricordiamo essere l'autore di sceneggiature quali, tra le altre, Codice d'onore, Nemico pubblico, The Social Network e Steve Jobs.

The Trial of the Chicago 7 è ispirato alle proteste di un gruppo di manifestanti che nel 1968 fece irruzione alla Convention del Partito Democratico. Le lotte si scatenarono per tutta Chicago e coinvolsero i rivoltosi e i poliziotti che arrivarono a lanciarsi mattoni e lacrimogeni, senza che il coprifuoco riuscisse a placare le proteste. Alla fine della sommossa furono arrestati otto agenti di polizia e otto manifestanti, ma il caso face scalpore in tutto il paese.

