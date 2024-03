Michael Keaton ha già visto Beetlejuice 2 e ammette: 'Non ero pronto'

L’attesissimo sequel incentrato sulle vicende del nostro spiritello porcello è ormai realtà: Beetlejuice 2 potrebbe arrivare nelle sale questo settembre. A tal proposito MIchael Keaton che recentemente ha lodato gli effetti pratici di Beetlejuice 2, è tornato a parlare del film.

L’attore, che ha recentemente preso parte ad un’intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM, ha rivelato di aver già la prima versione del film: “È stato meraviglioso. Mi sono emozionato, non ero pronto per questo. E il cast, voglio dire, Catherine O’Hara, se pensavate che l’ultima volta sia stata divertente, raddoppiate”.

Keaton ha chiarito che il suo ritorno nei panni del bioesorcista non era per niente scontato, tuttavia ora che ha potuto visionare il prodotto finito si è reso conto che ne è valsa decisamente la pena: “Beetlejuice non può essere paragonato a nessun altro film, è unico, è come una piccola opera d’arte. All’inizio l’idea di prendere parte a questo sequel mi ha intimorito, ma alla fine mi sono detto ‘Penso che dovresti fare un altro tentativo’. Ora che l’ho visto posso dire con assoluta certezza che sarà un film eccezionale”.

Keaton ha interpretato per la prima volta Beetlejuice diretto da Tim Burton nel 1988, al fianco di Winona Ryder e Catherine O’Hara che ritorneranno entrambe nel sequel. Ad arricchire il cast saranno Jenna Ortega e Monica Bellucci: qui trovate le anticipazioni sulla trama di Beetlejuice 2.