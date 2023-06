Michael K. Williams, Letitia Wright e il regista di Surrounded ricordano l'attore

La star di Black Panther Letitia Wright e il regista Anthony Mandler, hanno ricordato Michael Kenneth Williams, attore conosciuto principalmente per aver recitato in The Wire e Boardwalk Empire, a quasi due anni dalla sua scomparsa. Williams recitò per l'ultima volta al fianco di Wright e diretto da Mandler in Surrounded.

In un'intervista rilasciata a Comingsoon.net, Wright ha raccontato la sua esperienza sul set con Williams:"Era un grande artista, davvero dedito. Avevamo già stabilito quel tipo di atmosfera con Jamie [Bell], lavorando sodo. Poi è arrivato sul set, si è unito a noi, si è inserito perfettamente. Ho avuto modo di imparare molto da lui in quei momenti sul set. Ridere, scherzare, condividere grandi ricordi: ho condiviso anche il mio primo Ringraziamento con lui. Abbiamo festeggiato tutti il Ringraziamento a casa mia, in Nuovo Messico. Quindi ho solo bei ricordi affettuosi di lui e sì... davvero, vorrei fosse qui con noi". Su Everyeye trovate 10 consigli sui film di Michael K. Williams, per ricordare il talento dell'attore.

Anthony Mandler ha parlato in questi termini di Williams:"Michael era un mio caro amico, qualcuno a cui volevo bene, e ammiravo come essere umano e artista. È davvero un onore portare questo film sullo schermo. Sarà la sua ultima performance, vedremo. Michael ha portato profondità ed energia in tutto ciò che ha fatto. Il modo in cui incarnava i personaggi era il modo in cui essenzialmente gestiva il proprio dolore, il proprio stress, il proprio trauma".



Michael K. Williams è morto a causa di un'overdose a New York nel settembre 2021.