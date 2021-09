Michael K. Williams, 10 film per omaggiarlo anche al cinema: ricordate il cameo nel MCU?

Nella notte vi abbiamo purtroppo comunicato una notizia sconcertante, la morte di Michael K. Williams, celebre e celebrato attore televisivo noto in tutto il mondo per i suoi famosi ruoli in The Wire, Boardwalk Empire e la recente Lovecraft Country.

Per rendergli omaggio vogliamo ricordare anche 10 film cinematografici con Michael K. Williams, dalla prima apparizione sul grande schermo al cameo nel Marvel Cinematic Universe che forse anche i fan più accaniti del MCU hanno dimenticato.

Partiamo con Al di là della vita, cult di Martin Scorsese uscito nel 1999 con Nicolas Cage e Patricia Arquette: il film racconta tre giorni nella vita di Frank Pierce, un paramedico che entra in crisi per non essere riuscito ad impedire la morte di una giovane paziente; qui Michael K. Williams interpreta il ruolo di uno spacciatore. L'attore compare anche in Gone baby gone, straordinario noir investigativo che segnò il debutto alla regia di Ben Affleck, mentre nel 2008 viene scelto da Edward Norton per un cameo ne L'incredibile Hulk, il secondo film del MCU: nel cinecomic Michael K. Williams un cittadino di Harlem che rischia di essere colpito da una macchina, e la scena fu scritta appositamente per lui perché Norton era un grande fan di The Wire.

L'attore negli anni successivi compare anche in The Road di John Hillcot, celebre post-apocalittico interpretato da Viggo Mortensen, e nell'acclamato Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson, con protagonista Joaquin Phoenix. Tra i suoi altri film citiamo anche 12 anni schiavo, Anarchia: La notte del giudizio, Codice 999, il remake di Superfly e Motherless Brooklyn, nel quale ritrovò Edward Norton.