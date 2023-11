Michael Jackson, venduta l'iconica giacca della Pepsi: ecco quanto vale

La giacca di pelle indossata da Michael Jackson nella pubblicità della Pepsi, trasmessa nel lontano 1984, è stata venduta all'asta di Londra per l'esorbitante cifra di 250 mila sterline (equivalenti a circa 285 mila euro). La pubblicità, però, è entrata nell'immaginario collettivo non soltanto per la fama dell'interprete...

Basti pensare all'incidente sul set, durante il quale i capelli di Michael Jackson presero fuoco e gli lasciarono gravi ustioni. In seguito, come lui stesso avrebbe dichiarato, gli antidolorifici contribuirono alla dipendenza dai farmaci da prescrizione che avrebbe caratterizzato il resto della sua vita. A proposito, sapevate delle clamorose novità sulla storia di abusi di Michael Jackson?

Gli altri oggetti all'asta erano la giacca indossata originariamente da George Michael, un parrucchino appartenente ad Amy Winehouse e altri piccoli possedimenti legati a David Bowie, Oasis e Beatles, Elvis Presley, Queen e Johnny Marr. Nel settembre 2023, invece, un cappello defora nero che Michael Jackson indossava prima della danza moonwalk è stato venduto a Parigi per oltre 77 mila sterline (circa 88 mila euro).

Per chi non avesse mai visto lo spot della Pepsi, quest'ultimo raffigura delle persone mentre ballano e bevono l'iconica bevanda, finché Michael Jackson, scontrandosi con un bambino, non estende l'atmosfera festosa nel cuore della città. Segue la frase "Pepsi, la scelta di una nuova generazione". La musica a fare da sfondo, invece, è Billie Jean, ovviamente riscritta per omaggiare al meglio la bevanda gassata.

E le sorprese non terminano qui: dopo le sperimentazioni sui topi, la guerra delle bibite al limone e addirittura una flotta navale, ora sta per arrivare il ketchup con la Pepsi!