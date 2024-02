Michael Jackson, svelato il cast dei Jackson 5 nel biopic con il nipote Jaafar Jackson

Dopo l'incredibile prima foto di Michael Jackson, biopic musicale sul Re del pop interpretato dal vero nipote della star Jaafar Jackson e diretto da Antoine Fuqua, in queste ore è stato confermato ufficialmente il resto del cast del progetto.

Lionsgate e Universal hanno infatti svelato gli otto attori che interpreteranno i membri dei Jackson 5 - Jermaine, Marlon, Tito e Jackie, oltre ovviamente a Michael - nelle varie fasi della loro vita: Jamal R. Henderson e Jayden Harville interpreteranno rispettivamente la versione più vecchia e quella più giovane di Jermaine Jackson, Tre Horton e Jaylen Lyndon Hunger interpreteranno Marlon, Rhyan Hill e Judah Edwards saranno Tito, e Joseph David-Jones e Nathaniel Logan McIntyre sono stati scelti per Jackie.

Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, Michael avrà come protagonista Jaafar Jackson, vero nipote del Re del Pop, nel ruolo principale, con Juliano Krue Valdi nei panni della versione più giovane di Michael. Il film è in produzione con un cast che include anche Colman Domingo nel ruolo del padre di Michael Jackson, Joe, e Miles Teller nei panni dell'avvocato della star, John Branca. Il film si concentrerà sui momenti salienti della carriera di Jackson a partire dai giorni in cui ha guidato i Jackson 5 fino a diventare la più grande star del mondo, ma affronterà anche le accuse di pedofilia che hanno perseguitato i suoi ultimi anni fino alla sua morte, avvenuta nel 2009 all'età di 50 anni.

Michael Jackson uscirà il 18 aprile 2025 in tutto il mondo, distribuito da Universal.