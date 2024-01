Michael Jackson, svelata l'attrice scelta per la parte della madre del Re del Pop

Lionsgate e Universal Pictures International hanno annunciato ufficialmente il nome dell'attrice a cui verrà affidato il ruolo di Katherine Ester Jackson, madre di Michael Jackson, nel film biografico dedicato al Re del Pop e intitolato Michael. Il film sarà distribuito nelle sale nel 2025 ed è attualmente già in produzione.

La scelta è ricaduta su Nia Long, conosciuta per il suo lavoro in The Best Man di Spike Lee, You People con Eddie Murphy, Ci vediamo venerdì e Missing. L'attrice raggiunge nel cast Jafaar Jackson, nipote di Jacko e protagonista del film proprio nel ruolo dello zio.



Colman Domingo sarà Joe Jackson, patriarca della famiglia Jackson mentre Julian Krue Valdi interpreterà la popstar da bambino.

Diretto da Antoine Fuqua, noto per aver diretto il franchise The Equalizer con Denzel Washington, Michael è scritto da John Logan, sceneggiatore di The Aviator.



"Katherine Jackson è una incredibile colonna di forza e grazia per tutta la famiglia Jackson. Come madre, è stata altruista e ha sopportato forze oltre il suo controllo ma è comunque riuscita a contribuire a costruire un'eredità fuori misura. Sono onorata di portare la sua voce sullo schermo e condividere la storia di Michael Jackson con il pubblico di tutto il mondo" ha dichiarato in una nota ufficiale Nia Long.

"Nia ha regalato performance iconiche lungo tutta la sua carriera. Sono stato suo fan per molto tempo perché i suoi personaggi ti rimangono dentro. Sono entusiasta di poter lavorare con lei mentre riversa tutto questo in Katherine Jackson: una donna che è stata la colla, la roccia e il cuore della famiglia Jackson durante i suoi momenti migliori e quelli turbolenti" ha dichiarato Fuqua.



Michael uscirà al cinema il 18 aprile 2025. Scoprite tutti i dettagli sul biopic su Michael Jackson.