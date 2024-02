Michael Jackson: tutto quello che sappiamo sul biopic musicale

Michael Jackson avrà un biopic dedicato: dopo il grandissimo successo di film come Bohemian Rhapsody, Elvis e Rocketman incentrati su figure leggendarie come Elton John e Freddie Mercury, non poteva di certo mancare un biopic dedicato al Re del Pop.

Già nel 2019, dieci anni dopo la morte di Michael Jackson, era stata annunciata la realizzazione di un biopic per mano di Graham King, produttore di Bohemian Rhapsody. La pandemia ha fermato il progetto sul nascere: ma adesso il progetto sembra pronto a ripartire, e conosciamo dei dettagli in più che ci fanno ben sperare. Abbiamo una star, una data d'uscita, il nome di un regista e un titolo: Michael. Con un'uscita nelle sale prevista per il 18 aprile 2025 (durante il weekend pasquale), Michael verrà distribuito da Lionsgate e Universal Pictures: il biopic sarà diretto da Antoine Fuqua e si baserà sulla sceneggiatura di John Logan. Questa è la sinossi ufficiale di Michael: "Michael offrirà al pubblico un ritratto onesto e avvincente dell'uomo straordinario e complicato che sarebbe diventato Re del Pop. Il film presenta le sue vittorie e le sue tragedie su una scala epica e cinematografica - dal suo lato umano e dalle sue lotte personali al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue performance più iconiche. Come mai prima d'ora, il pubblico potrà dare uno sguardo dall'interno a uno degli artisti più influenti e all'avanguardia che il mondo abbia mai conosciuto".

Fuquas ha dichiarato che non riserverà nessun trattamento di favore alla figura di Jackson e di essere determinato a mostrare "il buono, il brutto e il cattivo". Chi interpreterà l'iconica popstar? A calarsi nei panni della leggenda sarà Jaafar Jackson, nipote di Michael: questa è la prima interpretazione del 27enne. La madre di Michael, Katherine Jackson, ha espresso il suo supporto: "Jaafar è la perfetta incarnazione di mio figlio. È meraviglioso vederlo portare avanti l'eredità dei Jackson di intrattenitori e artisti" (qui l'attrice scelta per la parte della madre del Re del Pop). Juliano Krue Valdi interpreterà Michael Jackson durante gli anni di infanzia, mentre Colman Domingo sarà il padre della star, Joe Jackson.