Michael Jackson, il nipote Jafaar Jackson sarà il Re del Pop nel biopic di Antoine Fuqua!

Anche ad attori più che navigati tremerebbero le gambe davanti all'eventualità di dar volto sul grande schermo a una leggenda come Michael Jackson: per Antoine Fuqua non era impresa facile trovare l'attore giusto per interpretare il Re del Pop, per cui, ad un certo punto, l'ipotesi più sensata dev'esser sembrata quella di restare in famiglia.

Già, perché dopo aver annunciato il biopic su Michael Jackson nelle scorse settimane, il regista di Emancipation ha scoperto le sue carte in un post su Instagram, annunciando per il ruolo del protagonista nientemeno che Jafaar Jackson, figlio di Jermaine Jackson e, come a questo punto avrete capito, nipote dello stesso Michael!

"Sono fiero di poter annunciare Jafaar Jackson come Michael per il film evento che racconterà il viaggio dell'uomo divenuto il Re del Pop" sono state le parole di Fuqua su Instagram. Al post del regista è seguito, ovviamente, quello del diretto interessato: "Sono onorato di poter dar vita alla storia di mio zio. Ai fan di tutto il mondo, ci vediamo presto" ha scritto l'attore.

26 anni e ballerino da quando ne aveva 12, Jafaar Jackson potrà ovviamente contare su una somiglianza che nessun altro avrebbe potuto vantare. Basterà a regalarci una performance all'altezza? Lo scopriremo solo quando potremo finalmente accomodarci in sala.