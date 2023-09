Michael Jackson, nuovi dettagli sul film in cui il nipote interpreterà lo zio

Dopo l'enorme successo di Bohemian Rhapsody sull'epopea dei Queen, il produttore Graham King si è assicurato i diritti per raccontare la storia di Michael Jackson, il Re del Pop, scomparso prematuramente nel giugno 2009, con la regia di Antoine Fuqua e l'interpretazione, nel ruolo principale, di Jaafar Jackson, nipote di Jacko.

Figlio ventisettenne del fratello di Michael, Jermaine Jackson, Jaafar è stato scelto nel ruolo dello zio Michael Jackson a gennaio.

Del casting ha parlato Fuqua a Entertainment Weekly:"È sorprendente quanto somigli a Michael. Suona come lui, balla come lui, canta. È davvero inquietante. Graham King, che è un produttore fantastico, lo ha trovato e me l'ha presentato e sono rimasto sbalordito".



Jermaine Jackson, padre di Jaafar, era uno dei membri dei Jackson 5 proprio con Michael. Il giovane Jaafar canta e balla da quando aveva 12 anni, e ha ricevuto l'approvazione della madre di Jackson, Katherine, che in lui rivede il figlio defunto. La sceneggiatura di Michael è stata scritta da John Logan, anche se lo sviluppo del progetto è in sospeso a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori.



Fuqua ha parlato così del progetto:"Soltanto per raccontare i fatti così come li conosciamo, sull'artista, sull'uomo, sull'essere umano. Sai, il buono, il brutto e il cattivo".



Il regista di Leaving Neverland ha criticato il biopic su Jackson, dopo aver saputo della produzione del film, e la totale 'assenza di indignazione' intorno al progetto.