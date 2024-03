Michael Jackson, il biopic già sotto accusa: 'Lo farà sembrare totalmente innocente'

Le riprese del film di Michael Jackson sono in corso ma, nonostante la data d'uscita del biopic musicale sia ancora lontana, le polemiche intorno al progetto diretto da Antoine Fuqua sono già iniziate negli Stati Uniti.

In queste ore infatti il giornalista di Puck News Matt Belloni ha affermato di aver letto la sceneggiatura del film su Michael Jackson e si è fatto ambasciatore di pessime notizie per coloro che si aspettano un ritratto imparziale sulla complessa vita del celebre artista: "Avevano promesso un film imparziale, ma non sarà così", anticipa Belloni, che parla di un film "adulatorio" nei confronti di Michael Jackson nel quale il protagonista sarà ritratto come la vittima di una cospirazione architettata dai suoi "genitori avidi".

Probabilmente non si tratta di una gran sorpresa, considerato che il film è stato approvato dalla società di Michael Jackson (senza contare che Antoine Fuqua non è certo un regista noto per la sua sottigliezza, oltre al fatto che il protagonista sarà interpretato da Jafaar Jackson, vero nipote del Re del Pop) ma a quanto pare la sceneggiatura "vuole davvero convincervi che Michael è innocente" e "fa di tutto per minimizzare le polemiche sulla sua vita privata". Nel film, sceneggiato da John Logan (Bohemian Rhapsody), Michael Jackson è la “vera vittima”, afferma Belloni. Ad un certo punto del copione, a quanto pare, uno dei più stretti confidenti del protagonista rifletterà: "Non sono i bambini che mi preoccupano, sono i genitori. Sta aprendo le sue porte a tantissime persone che non conosciamo e c'è un sacco di gente avida là fuori."

Da segnalare anche che, secondo le fonti di Belloni, la realizzazione del film è costata 155 milioni di dollari e che la Universal/Lionsgate punta ad un incasso di quasi 1 miliardo di dollari al botteghino. Attualmente in produzione, Michael Jackson uscirà il 18 aprile 2025 nei cinema di tutto il mondo.