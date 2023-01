Michael Jackson, Antoine Fuqua dirigerà un biopic sul King of Pop!

Era solo questione di tempo prima che l'inarrestabile voglia di biopic a tema musicale che sembra aver contagiato Hollywood da qualche anno a questa parte si soffermasse su Michael Jackson: la star di Thriller e Billie Jean è una figura troppo grossa da poter ignorare in tal senso e infatti eccoci qui, il momento è arrivato.

Recentemente protagonista del documentario HBO Leaving Neverland, dal quale è scaturita anche una lunga diatriba legale tra familiari di Jackson e produzione, il Re del Pop arriverà dunque sul grande schermo nei prossimi anni con un biopic dedicato interamente alla sua leggendaria figura e alla cui regia troveremo Antoine Fuqua.

Il regista di King Arthur e del più recente Emancipation con Will Smith lavorerà per Lionsgate alla creazione di un biopic ancora senza titolo, ma che immaginiamo non sarà inferiore per ambizioni a successi come Bohemian Rhapsody e Rocketman, che pur non esenti da critiche (soprattutto nel caso del primo) hanno contribuito negli ultimi anni a far partire una vera e propria ondata di progetti del genere.

Nel caso di Jackson, d'altronde, gli argomenti di cui parlare non mancano di certo: resta da capire, naturalmente, a chi toccherà l'onore e l'onere di interpretare il cantante di Beat It. Avete idee al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!