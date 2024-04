Michael J. Fox vuole fare un altro film:'Posso interrompere il ritiro'

Il ritiro dalle scene di Michael J. Fox potrebbe non essere definitivo, visto che l'attore ha dichiarato di avere intenzione di tornare a lavorare ad un nuovo progetto. In una recente intervista, Fox ha confermato che dopo la diagnosi di Parkinson a soli 29 anni le sue priorità si sono spostate dalla carriera alla famiglia.

Nel 2020 aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi dalle scene ma nell'ultima intervista, ha confessato di non essere completamente contrario ad accettare un altro ruolo da attore:"Se venisse fuori qualcosa da poter inserire nella realtà. Come le mie sfide, e se potessi comprenderlo [il personaggio]". Qualche settimana fa, ai BAFTA Michael J. Fox è stato accolto da una standing ovation, un'altra dimostrazione dell'affetto che riceve tutt'oggi da fan e colleghi.

Fox ha citato il documentario del 2023, Still, che ha avuto un ottimo riscontro e 'se qualcuno mi offre un ruolo, lo faccio e mi diverto, è un'ottima cosa'. Dalla diagnosi della malattia in poi, Michael J. Fox ha dichiarato di essere diventato molto più selettivo nelle scelte dei progetti ai quali dedicare del tempo, spiegando di aver affrontato anche il problema della memoria e di aver capito di doversi ritirare guardando una scena di C'era una volta a... Hollywood di Tarantino, quando il personaggio di DiCaprio dimentica le battute e impazzisce, urlando contro se stesso in camerino.

Le priorità per Michael J. Fox rimangono la famiglia e la fondazione che ha creato:"Il mio obiettivo più grande era quello di crescere una famiglia. Abbiamo quattro figli fantastici, ed è stata la cosa più importante. E poi c'è l'altro, con la fondazione Michael J. Fox".



Se volete dare uno sguardo al doc sulla star di Ritorno al futuro, non perdetevi il trailer di Still, il film che ripercorre la vita di Michael J. Fox, disponibile su Apple TV+.

