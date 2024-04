Michael J. Fox:'Taylor Swift e Ryan Reynolds avranno un grande impatto sul mondo'

Michael J. Fox ha dichiarato di ritenere Taylor Swift e Ryan Reynolds tra le figure di spicco che avranno un impatto maggiore sul mondo nei prossimi cinquant'anni. Intervistato da People, il protagonista di Ritorno al futuro, ha fatto i nomi delle due star, in riferimento a persone davvero importanti per il futuro.

"Penso che lei [Swift] influenzi l'economia, cambi il modo in cui funziona il mondo, e questo è straordinario" ha dichiarato Fox, riferendosi alle parole della cantante anche su temi caldi come i diritti della comunità LGBTQ+ e l'importanza della registrazione al voto. Taylor Swift ha stabilito diversi record in streaming con il film dedicato al suo Eras Tour.

E Ryan Reynolds? Secondo Michael J. Fox, il collega è una persona molto intelligente e talentuosa, che 'sa come valorizzare le opportunità e farle avere successo in altri ambiti':"Cosa c'è in Ryan Reynolds che tutto ciò che tocca diventa oro? Cosa c'è nelle persone nella mia posizione che si impegnano in cause e hanno successo e progresso? Ti presenti semplicemente e lo fai. E non ti preoccupi di cosa pensano tutti, di cosa dicono tutti e di cosa ottieni da questo".



Fox ha ricordato che questo ragionamento lo ha portato a riflettere sul suo stesso lavoro di sensibilizzazione dopo la diagnosi della malattia di Parkinson ricevuta nel 1991:"Volevo lavorare sul Parkinson perché voglio una cura. Volevo soltanto metterci nella migliore posizione per trovare una cura, e spero di averlo fatto. E per quanto riguarda altre persone, ritengo che questi siano due buoni esempi".

Nel 2023 è uscito nelle sale il documentario sulla vita della star anni '80; Still ha cambiato la vita di Michael J. Fox, come ha confessato l'attore in una successiva intervista.

