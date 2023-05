Michael J Fox scelse il ritiro grazie al Leonardo DiCaprio di C'era una volta a Hollywood

Cosa lega Michael J Fox, la star di Ritorno al futuro, a C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino? A quanto pare Leonardo DiCaprio e più nello specifico Rick Dalton, l'attore fittizio che la star interpreta nell'acclamato film del 2019.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Empire in vista dell'uscita del documentario sulla sua vita, intitolato Still e in arrivo su Apple TV+ l'attore ha ammesso di aver deciso di ritirarsi dal mondo del cinema dopo aver visto la prova di Leonardo DiCaprio nel film di Tarantino: in C'era una volta a Hollywood, infatti, il co-protagonista Rick Dalton fa molta fatica sul set perché non riesce mai a ricordare le battute, sia per problemi di balbuzie sia per una grave dipendenza dall'alcool. Una situazione nella quale Michael J Fox, affetto da anni dal morbo di Parkinson, si è rispecchiato.

“Ho pensato molto a ‘C’era una volta a Hollywood’. C'è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Torna nel suo camerino e inizia ad urlarsi allo specchio, sconvolto, sembra un dannato pazzo", ha ricordato Fox. “Anche io ho avuto dei momenti in cui mi sono guardato allo specchio e lì per lì pensavo: 'Non riesco più a ricordarmi cosa devo dire'. Bene, mi sono detto, andiamo avanti. E' giunto il momento. E' stata una decisione giusta".

Fox riceverà il premio alla carriera del Museum of Moving Image il prossimo giugno. Tra i suoi riconoscimenti, Fox ha vinto cinque Emmy, quattro Golden Globe, un Grammy, due premi Screen Actors Guild, il premio People's Choice e GQ Man of the Year d'onore. Nel 2000, ha lanciato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, che ora è la principale organizzazione mondiale per la lotta contro il Parkinson. Ad oggi, la fondazione ha raccolto oltre 1,5 miliardi di dollari.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Still, il documentario sulla vita di Michael J Fox in arrivo su Apple TV+.