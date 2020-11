Michael J. Fox e il Parkinson:'Mi ha tolto la memoria a breve termine ma sono ottimista'

A distanza di 22 anni dall'annuncio pubblico in cui Michael J. Fox svelò al mondo di avere il morbo di Parkinson, disturbo cognitivo che colpisce principalmente le capacità motorie. In una nuova intervista con People, la star di Ritorno al futuro è tornata a parlare della malattia e di tutti i disagi che da anni gli procura.

"La mia memoria a breve termine è stata uccisa. Ho sempre avuto grande capacità per le battute e la memorizzazione. E ho avuto anche alcune situazioni estreme tra cui gli ultimi due lavori che ho fatto che in realtà erano parti molto pesanti. Ho lottato durante entrambi" ha confessato l'attore.

Michael J. Fox ha confessato di non aver idea per quanto tempo ancora potrà recitare, pur non ritenendosi affatto ritirato. I suoi credit più recenti sono i due episodi di The Good Fight e il ruolo nel film See You Yesterday, prodotto da Spike Lee.



In questo momento è impegnato in altri progetti, fra cui il suo quarto memoir, No Time Like The Future, in arrivo il 17 novembre.

"Si riassume in questo. Il mio modo di suonare la chitarra non va bene. Il mio modo di disegnare non va bene, il mio ballo non è mai stato buono e la recitazione sta diventando più difficile da fare. Quindi tocca alla scrittura. Fortunatamente, mi diverto davvero".

Nonostante tutto, Michael J. Fox cerca di rimanere positivo:"L'ottimismo è sostenibile quando torni alla gratitudine, e ciò che ne consegue è l'accettazione... Accettare che questa cosa è accaduta e l'accetti per quello che è. Non significa che non puoi sforzarti di cambiare. Non significa che devi accettarlo come fosse una punizione o una penitenza ma semplicemente metterlo al posto giusto. Quindi guardi quanto devi prosperare per il resto della tua vita e poi puoi andare avanti".



Su Everyeye trovate la recensione di Ritorno al futuro e un approfondimento sulle cinque cose che non sapete della saga.