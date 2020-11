Michael J. Fox di nuovo Marty McFly avverte: 'Non andate nel 2020!'

In occasione del nuovo videoclip del rapper Lil Nas, intitolato Holiday e dedicato appunto alle prossime festività natalizie, c'è anche una piccola grande sorpresa: Michael J. Fox compare in un cameo di nuovo nei panni di Marty McFly e dal vecchio west ha un avvertimento importantissimo per l'artista del video.

Lil Nas ha appunto condiviso un estratto del suo nuovo videoclip che lo vede tornare in scena con un singolo a più di due anni di distanza dall'ultima volta. Il videoclip ufficiale di Holiday uscirà ufficialmente il 13 novembre prossimo, ma nel frattempo possiamo di nuovo apprezzare Michael J. Fox nel personaggio che lo ha reso celebre nella trilogia di Ritorno al futuro nell'estratto condiviso dallo stesso rapper sul suo account Twitter.

Il rapper, nel filmato, è un cowboy che assiste alla morte di Babbo Natale fuori da un saloon del vecchio west; a quel punto si avvicina al malcapitato e leggendo l'etichetta del vestito rosso legge: "Adesso sei tu il nuovo Babbo Natale". A quel punto Lil Nas diventa Babbo Natale e con la slitta parte alla volta di un varco dimensionale alla maniera in cui viaggiava la mitica DeLorean di Emmett Doc Brown; è in quel momento che rivediamo Michael J. Fox di ritorno nei panni di Marty McFly che per il rapper ha un solo avvertimento: "Qualsiasi cosa tu faccia, non andare nel 2020!".

Il riferimento è ovviamente a questa annata maledetta condizionata dall'avvento della pandemia di coronavirus che ha paralizzato tutto il mondo e si teme possa compromettere anche parte del 2021.

Pochi giorni fa, l'attore di Ritorno al futuro aveva ricordato Elsa Raven, l'interprete della signora dell'orologio nel primo film della trilogia e ha parlato del peggioramento della sua malattia, senza per questo perdere il suo ottimismo.