Michael J Fox a nudo, il racconto della malattia: Non riuscivo più a ricordare le battute

Nel corso di una recente intervista promozionale con il podcast Working it out, la star di Ritorno al Futuro Michael J. Fox ha raccontato la sua malattia e come il conviverci gli abbia imposto di affrontare la sua carriera in modo molto diverso.

L'attore, che ha debuttato nella serie TV degli anni '80 Family Ties e ha annunciato nel 2020 che si sarebbe ritirato, ha parlato di come ha dovuto trovare nuovi modi per il suo lavoro di recitazione a causa del Parkinson, rivelando di essere diventato sempre più selettivo nella scelta dei suoi ruoli dopo aver avuto difficoltà durante le riprese di due diversi progetti. “Quando ho fatto lo spinoff di The Good Wife, The Good Fight, non riuscivo a ricordare le battute. Al loro posto avevo solo un grande vuoto, non riuscivo proprio a ricordare le battute", ha detto.

L'attore, autore e attivista si è descritto come un "grande fan di Quentin Tarantino, un grande fan di Brad Pitt e un grande fan di Leonardo DiCaprio", e ha confessato che una scena di C era una volta a Hollywood lo ha fatto riflettere sulla sua condizione: la sequenza vedeva il personaggio di DiCaprio, Rick Dalton, dimenticare le sue battute nel mezzo di una ripresa per l'episodio pilota dell'immaginaria serie tv Lancer, per la quale stava recitando insieme al James Stacy di Timothy Olyphant. "Non accetto parti con molte battute, perché non posso farle. Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo. Non posso farlo, semplicemente...e allora me ne vado in spiaggia a rilassarmi."

Per altre letture vi ricordiamo che negli scorsi mesi è stato annunciato il docufilm sulla vita di Michael J Fox.