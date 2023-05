Michael J. Fox sul 'no' a Ghost:'Pensavo non avrebbe funzionato': ecco perché è pentito

La star di Ritorno al futuro Michael J. Fox ha partecipato al programma The View, nel quale si è trovato faccia a faccia con Whoopi Goldberg. Fox ha raccontato alla collega il motivo del suo rifiuto, a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, a Ghost - Fantasma, il film di Jerry Zucker nel quale Goldberg interpreta Oda Mae Brown.

Quando Goldberg gli ha chiesto se avesse dei rimpianti nella propria carriera rispetto ai ruoli che non ha accettato, Fox ha dichiarato:"C'è stata un'opportunità di lavorare con te che ho perso. Mi hanno parlato di Ghost all'inizio. Dissi 'Non funzionerà mai'. Dissi 'Whoopi è fantastica ma non funzionerà mai'".



L'attore ha proseguito:"E poi è stato fantastico e grande, e sono un fo***to idiota". Whoopi Goldberg ha rincuorato il collega dicendogli che c'è ancora tempo e che troveranno qualcosa da fare insieme. A gennaio Channing Tatum ha parlato del possibile remake di Ghost.



Il film, uscito nelle sale nel 1990 per la regia di Jerry Zucker, è uno dei drammi romantici cult anni '90. Il film racconta la storia di una giovane coppia, Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), appena trasferiti in una nuova casa. Durante una finta rapina finita tragicamente, Sam muore ma la sua anima rimane sulla Terra e solo con l'aiuto della medium ciarlatana Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), riuscirà a scoprire il motivo che l'ha condotto alla morte e a comunicare con la propria amata.



Michael J. Fox non era l'unico dubbioso sul film. Anche Demi Moore pensava che Ghost fosse un disastro e che non avrebbe avuto successo.