Michael J Fox, l'ironia alla consegna dell'Oscar: 'Così mi fate tremare'

L'affetto dimostrato nei confronti di Michael J. Fox non è mai abbastanza: la star di Ritorno al Futuro, oltre ad averci regalato dei cult assoluti, si distingue da anni per il suo impegno nel sostenere la ricerca contro il Parkinson, malattia che gli fu diagnosticata a soli 29 anni, distinguendosi come uomo prima ancora che come attore.

Dopo essere apparso in compagnia di Christopher Lloyd al New York Comic-Con di quest'anno, Fox ha dunque fatto la sua comparsa alla cerimonia di premiazione dei Governors Awards a Los Angeles, durante la quale ha ricevuto il meritatissimo Jean Hersholt Humanitarian Award, l'Oscar onorario riservato a quelle star di Hollywood particolarmente impegnate in campo umanitario.

Introdotto da un emozionato Woody Harrelson, Michael J. Fox ha commosso i presenti facendo sfoggio della sua solita, splendida autoironia: "Ragazzi, così mi fate tremare" ha esordito l'attore, per poi proseguire con una strizzata d'occhio al collega che l'aveva appena introdotto: "Ne abbiamo fatti di danni ai ragazzi degli anni '80".

Fox ha poi ringraziato Robert Zemeckis e Steven Spielberg, senza dimenticare Bruce Springsteen, autore del brano No Surrender: "Il mio professore di storia mi diceva: 'Fox, non potrai essere carino per sempre'. E io gli rispondevo: 'Magari lo sarò per il tempo necessario'. Alla fine abbiamo avuto ragione entrambi" ha quindi proseguito l'attore, sempre nel solco dell'ironia.

Il discorso dell'ex-Marty McFly (che recentemente ha parlato di un possibile reboot al femminile di Ritorno al Futuro) è poi proseguito con i ringraziamenti alla moglie Tracy Pollan e ai quattro figli della coppia, tutti presenti in sala per una premiazione che sicuramente ricorderemo per parecchio tempo. Michael J. Fox, ricordiamo, è riuscito a raccogliere tramite la sua Michael J. Fox Foundation ("Che io non volevo chiamare così") più di un miliardo di dollari per la ricerca.