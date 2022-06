Michael J Fox compie 61 anni: 'La malattia in un certo senso è diventata la mia carriera'

Michael J. Fox sarà sempre per tutti, più di ogni altra cosa, il Marty McFly di Ritorno al Futuro: l'attore è però stato in grado, nel corso degli anni, di costruirsi una credibilità che vada ben al di là della saga di Zemeckis, facendo anche fronte alle inevitabili difficoltà create dall'insorgere del Parkinson.

Nel giorno del 61esimo compleanno di Michael J. Fox, che recentemente ha ammesso di accettare solo ruoli con poche battute, ci sembra giusto dunque ricordare alcune delle dichiarazioni più sincere della star di Spin City sul suo modo di affrontare l'inevitabile avanzare della malattia.

"Prima della malattia ero Mike l'attore di Ritorno Al Futuro, poi sono diventato Mike l'attore col Parkinson. Adesso sono solo Mike col Parkinson. La malattia ha consumato la mia carriera e in un certo senso è diventata la mia carriera. Ho dovuto ricostruirmi una nuova vita quando ero già molto felice di quella vecchia. Non guardo alla vita come a una battaglia o come a una lotta. So accettare. Dico 'vivere con' o 'lavorare con' il Parkinson. Accettazione non significa rassegnazione, ma significa capire che ogni cosa è quello che è e che ci deve essere sempre un modo per passarci in mezzo. Mi vedo come se fossi un fluido che passa attraverso le crepe e le fessure. A volte mi dà fastidio quando non riesco a fare quello che voglio, ma non me ne frega niente di apparire così" furono le parole di Fox al riguardo.

La speranza, naturalmente, è che il nostro Marty McFly riesca a tener botta con questo stesso spirito per un bel po' di tempo ancora: noi, nel frattempo, non possiamo far altro che unirci al coro di auguri per queste 61 candeline!