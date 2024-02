Michael J. Fox ai BAFTA commuove tutti: standing ovation per la star di Ritorno al Futuro

Trionfo per Oppenheimer ai BAFTA Awards, ma gli Oscar britannici non hanno fatto risplendere solo le statuette, bensì hanno fatto sussultare i cuori con l'ingresso a sorpresa della star di Ritorno al Futuro Michael J. Fox.

L'attore 62enne si è presentato in sedia a rotelle sul palco dei BAFTA per consegnare il premio come miglior film (poi aggiudicatosi da Christopher Nolan per Oppenheimer): al suo ingresso la sala non ha potuto che applaudire, dedicandogli una lunga standing ovation negli spazi della Royal Festival Hall di Londra costellata da star intente a rendere omaggio all'attore, da Ryan Gosling a Cate Blanchett.

Dopo essere stato quasi costretto a ritirarsi dalle scene dopo la diagnosi di morbo di Parkinson avvenuta nel 1991 a soli 29 anni, Michael J. Fox ha da poco raccontato la sua malattia nel documentario Still, film Apple TV+ in cui l'attore si mette a nudo, tra le sue fragilità ma non senza ironia! L'attore è stato accompagnato agli Oscar britannici dalla moglie Tracy Pollan.

Dopo essere salito sul podio Michael J. Fox ha introdotto l'ambitissimo premio con parole cariche di significato per la star di Ritorno al Futuro: "C'è un motivo per cui dicono che i film sono magici, perché i film possono cambiare la giornata. Possono cambiare la tua prospettiva e talvolta anche la tua vita", ha dichiarato Fox.