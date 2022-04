Michael J. Fox: Apple annuncia un docu-film sulla vita della star di Ritorno al Futuro

Apple ha annunciato oggi un nuovo lungometraggio, ancora senza titolo, sulla vita dell'amato attore e attivista Michael J. Fox, divenuto celebre per essere stato il giovane protagonista della serie Casa Keaton e soprattutto per la saga fantascientifica Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis, in cui interpretava Marty McFly. La lavorazione è in corso.

Diretto da Davis Guggenheim, alternerà elementi documentaristici, d'archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l'improbabile storia di un bambino minuto e cresciuto in una base dell'esercito canadese che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni '80.

Il racconto della vita pubblica di Michael J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoderà insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell'intera famiglia Fox, il film racconterà i trionfi e i travagli personali e professionali di Michael J. Fox, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma, per lo spettatore sarà come vedere... un film di Michael J. Fox.

Il film è prodotto da Concordia Studio. Davis Guggenheim, Annetta Marion ("Oprah's Master Class"), Will Cohen ("Divide and Conquer") e Jonathan King ("Spotlight", "Roma", "Green Book") sono i produttori; Laurene Powell Jobs ("Boys State”, “A Thousand Cuts”), Jonathan Silberberg (“Time”, “Boys State”, “Summer of Soul […Or, When the Revolution Could Not Be Televised]”), Nicole Stott (“Time”, “Boys State”, “Summer of Soul […Or, When the Revolution Could Not Be Televised]”) e la produttrice esecutiva di lunga data di M. J. Fox, Nelle Fortenberry (“Adventures of an Incurable Optimist”), sono i produttori esecutivi. Il progetto segna la seconda partnership tra Apple e Concordia Studio, dopo il documentario vincitore dell'Emmy "Boys State".

Rimanendo in casa Apple, è uscito da poco il trailer di The Essex Serpent con Tom Hiddleston, mentre Scissione è stata rinnovata per una Stagione 2, dopo aver conquistato pubblico e critica.