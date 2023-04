Michael J. Fox ammette 'Sono consapevole che non arriverò ad 80 anni'

Michael J. Fox, celebre per il ruolo di Marty Mcfly nel franchise di Ritorno al Futuro, è ormai da tempo affetto dal morbo di Parkinson, malattia degenerativa che gli rende impossibile lavorare come un tempo. Tuttavia l'attore non ha mai perso il sorriso e la voglia di mostrarsi in pubblico, nonostante la malattia lo debiliti sempre più.

Michael J. Fox protagonista nel nuovo trailer di Still, durante un'intervista alla CBS ha parlato, tra le altre cose, anche del fatto di sapere benissimo di non essere destinato a vivere a lungo.

L'attore sessantenne si è così espresso: "La mia vita è postata in modo da...da portare con me il Parkinson, se necessario", dice spiegando che la sua malattia lo ha costretto a rivalutare completamente le sue abitudini di vita.

Michael J. Fox ha poi aggiunto: "Non si muore di Parkinson. Si muore con il Parkinson...ho pensato alla morte, e non arriverò ad 80 anni". Michael ha poi parlato dei progressi che la ricerca ha fatto nella lotta contro la sindrome, sottolineando però come sia ancora una cosa lunga.

"Non voglio mentire, è sempre più difficile, sempre più difficile", dice. "Ogni giorno è più difficile. Ma è così che vanno le cose".

Altro sulla sua malattia è stato rilasciato dall'attore anche durante la premiere del suo documentario, in cui Michael J. Fox ha raccontato la sua reazione alla diagnosi del Parkinson.

Inutile sottolineare quanto possa essere complicato per una persona vedersi cambiare completamente la vita in giovane età, soprattutto nel caso di Fox che era sulla cresta dell'onda al momento della terribile scoperta.