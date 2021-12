Michael J. Fox ci aggiorna sulla sua salute: 'mi sento bene, nonostante i danni cerebrali'

Michael J. Fox ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione l’anno scorso, l’attore è malato di Parkinson dal 1998 e spesso ha parlato della sua grave malattia rilasciando interviste o scrivendo libri. Recentemente è tornato ad aggiornarci sul suo stato di salute intervistato da AARP Magazine e i fan saranno lieti di sapere che non va così male.

Fox è conosciuto dal grande pubblico soprattutto grazie a Ritorno al Futuro, che lo ha fatto entrare nei cuori dei fan di tutto il mondo, a tal proposito scoprite 5 cose su Ritorno al Futuro che forse non sapete nel nostro approfondimento. L'attore è ora protagonista della copertina di AARP Magazine e nonostante alcuni problemi di memoria, che lo hanno portato a smettere di recitare, è di buon umore e si sente "Sopra la media, per un uomo con danni cerebrali".



"La gente spesso pensa al Parkinson come a una cosa visiva, ma le immagini non sono nulla. In un dato giorno, le mie mani potrebbero a malapena tremare. In realtà il Parkinson è quello che non puoi vedere: la mancanza di senso di equilibrio, di percezione periferica. Sto navigando su una nave in mari tempestosi nei giorni più luminosi" ha detto Fox.



Fox ha avuto un ruolo ricorrente in The Good Wife ed è apparso in un paio di episodi dello spin-off The Good Fight. Fox ha svolto periodicamente alcuni lavori di doppiaggio, in particolare per American Dad e i film di Stuart Little che gli hanno permesso in qualche modo di continuare a recitare e lavorare.



Scoprite 5 film di Michael J. Fox da vedere su Prime, Netflix e Disney+ e magari fateci sapere nei commenti qual è il vostro film preferito di Fox!