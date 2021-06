Michael J. Fox fa 60 anni: 5 film da vedere in streaming tra Netflix, Disney+ e Prime

Ricorrenza importante, oggi, per Michael J. Fox: l'attore nato a Edmonton il 9 giugno del 1961 compie infatti i suoi primi 60 anni e lo fa dopo aver messo in curriculum nel corso di una carriera quarantennale un bel po' di successi e film entrati nel cuore di tutti noi. Ma quali sono i più adatti per festeggiare il compleanno dell'attore?

La scelta dei titoli che vogliamo consigliarvi si ferma a quelli presenti sulle principali piattaforme streaming disponibili in Italia, vale a dire Netflix, Amazon Prime Video e Disney+: andando con ordine, dunque, è impossibile non partire dalla trilogia di Ritorno al Futuro presente proprio nel catalogo della Grande N e che resta ancora oggi, probabilmente, il lavoro più amato del nostro Michael.

Non solo Marty e Doc, però: su Amazon Prime Video troviamo infatti anche Classe 1984 e Voglia di Vincere, vale a dire due dei quattro lavori pre-Ritorno al Futuro di un Michael J. Fox ancora giovanissimo: il primo segue le vicende di alcuni scontri tra studenti nel pieno dell'epoca punk, mentre il secondo ci racconta la storia di Scott, interpretato proprio da Fox, che scopre di essere un licantropo e decide di sfruttare la cosa per diventare un fenomeno nel basket.

Sempre su Prime Video troviamo poi La Luce del Giorno, in cui troviamo ancora una volta Michael J. Fox alle prese con la sua passione per la musica; su Disney+, invece, va assolutamente segnalata la presenza del Classico Disney Atlantis, nel quale l'attore doppia proprio il protagonista Milo James Thatch. Tornando al primo titolo della nostra lista, intanto, ecco in quale ordine guardare la trilogia di Ritorno al Futuro.