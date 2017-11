Michael Green vorrebbe Ricky Whittle nei panni della prossima Lanterna Verde

Tra i tanti progetti in cantiere allasui supereroi dellac'è, nuovo adattamento cinematografico dedicato al Corpo delle Lanterne Verdi. Nel nuovo film sembra che il protagonista sarà laJohn Stewart.

Michael Green, co-sceneggiatore della pellicola originale su Lanterna Verde del 2011 (che vedeva Ryan Reynolds nel ruolo principale), ha svelato a Yahoo! quale attore vorrebbe vedere nei panni di John Stewart in questa nuova versione cinematografica: "Probabilmente riceverei dei messaggi d'odio se non dicessi la verità, quindi vi confermo che mi piacerebbe vedere Ricky Whittle nei panni di John Stewart. Sono sicuro che farebbe un lavoro fantastico".

Per chi non lo conoscesse, Ricky Whittle è uno dei protagonisti del serial American Gods.

Per quanto riguarda il progetto di Green Lantern Corps. sappiamo ancora poco e niente, anche se era stato vociferato per il 2020. L'ultimo rumor circolato in rete tempo fa voleva Rupert Wyatt come potenziale regista del 'reboot' cinematografico.

Lanterna Verde, al momento, è assente nell'Universo Cinematografico della DC Comics, sebbene un membro sia apparso - seppur brevemente - in una sequenza di Justice League. Secondo alcuni report, c'erano i piani per delle ulteriori apparizioni delle Lanterne Verdi nel film attualmente al cinema, ma sono state scartate quasi immediatamente.