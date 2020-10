Michael Giacchino e Travelogue Volume 1, l'album di debutto del compositore di The Batman

C'è chi durante il lockdown si è riposato, chi si è allenato (per finta) come Simu Liu, chi ha fatto il pane e costruito computer come Henry Cavill, e chi, come Michael Giacchino, ha lavorato al suo album di debutto.

Il compositore di The Batman (e una miriade di altre iconiche colonne sonore, da Star Trek a Coco, da Jurassic World a Gli Incredibili, da Il Pianeta delle Scimmie a Spider-Man: Homecoming) ha finalmente trovato il tempo per un progetto personale a cui desiderava lavorare da lungo tempo: un album tutto suo, non connesso ad alcun film, ma che comunque narrasse una storia.

"Quando è arrivato il COVID, e ci ha rinchiusi tutti in casa, e tutti i film a cui avrei dovuto lavorare sono stati rimandati a chissà quando, ho pensato: perché non utilizzare questo tempo per lavorare al progetto?"

Così. giorno dopo giorno, prendendo ispirazione dai vecchi radio drama di un tempo, Giacchino ha messo su, assieme alla sua orchestra, un vero e proprio racconto musicale.

Travelogue Volume 1 narra la storia del viaggio di un alieno sul pianeta Terra. Come segnala anche SlashFilm, ogni brano si apre con la descrizione di una diversa esperienza della protagonista prima che parta la musica.

"È stato divertente realizzare qualcosa che non fosse solo un album, e che avesse anche una storia da raccontare" spiega il musicista "Volevo farlo seguendo lo stile della lounge music dei tardi anni '50/'60, modernizzandola in un qualche modo. E poi ho pensato, guardando alla nostra realtà 'E se qualcuno che venisse da un mondo pieno d'odio, sfiducia, razzismo, inquinamento, disinformazione decidesse di punto in bianco di andarse in cerca di un mondo migliore?'".

"E all'inizio, quando arriva qui, tutto sembra andare per il meglio, è tutto meraviglioso. Ma pian piano inizia a intravedere delle somiglianze con il suo pianeta, e scopre che forse qui è anche peggio..."

Se volete farvi un'idea di com'è Travelogue Volume 1, potete dare un'occhiata al video in calce alla notizia.