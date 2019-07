Michael Giacchino sa qualcosa su The Batman: 'E' dannatamente fantastico'

Dopo aver inviato a Matt Reeves un appello dei fan per "non rovinare" il film di Batman, il compositore Michael Giacchino ha stuzzicato la curiosità dei presenti al San Diego Comic-Con rivelando che il regista gli ha già mostrato a cosa sta lavorando.

"Ho lavorato con Matt per Il Pianeta delle Scimmie e abbiamo fatto Cloverfield. Matt è un grande, è fantastico" ha detto Giacchino durante il panel. "Perciò, Matt mi ha detto di dirvi che sta lavorando duramente per realizzare un bel film... In realtà ho anche potuto vedere qualcosina su cui sta lavorando ed è dannatamente fantastico. Sembra davvero, davvero incredibile."

Dopo questo simpatico siparietto alcuni fan hanno ipotizzato che sarà proprio Giacchino a realizzare la colonna sonora di The Batman, ma nonostante ciò il compositore non si è voluto scomporre: "Non so, vedremo. L'unica cosa che so che è il mio amico sta lavorando davvero duramente. In ogni caso, ve lo dirò."

Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese di The Batman potrebbero iniziare il prossimo gennaio a Londra: in attesa di una conferma ufficiale, vi ricordiamo che il film vedrà Robert Pattinson nel ruolo di un giovane Bruce Wayne aspirante detective; dovrebbe essere confermata anche la presenza di diversi villain e personaggi iconici del Cavaliere Oscuro tra cui il Pinguino e Catwoman.