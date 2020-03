Michael Giacchino rivela nuovi dettagli sul prossimo film di Brad Bird

Nel corso di una recente intervista con Collider, il compositore Michael Giacchino è tornato a parlare del prossimo film di Brad Bird, un musical attualmente senza titolo che mescolerà il live-action all'animazione.

Naturalmente Giacchino, che al momento sta lavorando alla colonna sonora di The Batman di Matt Reeves, comporrà le musiche per il nuovo film di Bird, acclamato regista della saga de Gli Incredibili, de Il Gigante di Ferro e Ratatouille, i cui unici crediti nel live-action ad oggi sono Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e Tomorrow Land. A tal proposito, il compositore ha dichiarato:

"Siamo nelle prime fasi della produzione, stiamo lavorando sul: 'Okay, come sarà questa cosa? Come suonerà. Proviamo almeno un'idea che possiamo iniziare ad elaborare per vedere come ci sentiamo al riguardo'. Ecco dove siamo. Sono ancora fasi iniziali. Ma l'idea è fantastica e, sai, è puro Brad Bird. È davvero divertente, emozionante, eccitante e sciocco - tutte quelle grandi cose che ti aspetti dai suoi film. Non vedo l'ora. Non so quando uscirà ... ma sì, ci stiamo lavorando!"

L'unica volta che Bird parlò del progetto risale a circa un anno e mezzo fa, durante un parti dei BAFTA. Allora disse: "Non so nulla di musical quindi ho pensato che avrei dovuto farne uno, perché ne ho una paura mortale e sembra una cosa interessante. È un progetto che volevo realizzare da molto tempo, ci sono circa 20 minuti di animazione."

