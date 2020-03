Michael Giacchino parla dell'origine del nuovo main theme di The Batman

Dopo aver parlato della totale libertà nella stesura delle partiture della colonna sonora di The Batman di Matt Reeves, il compositore Michael Giacchino ha spiegato anche le origini del nuovo main theme del film con Robert Pattinson ascoltato nel video del primo camera testa, lo stesso che ha mandato in visibilio i fan.

Parlandone sempre ai microfoni di Collider, così, il musicista ha rivelato di aver scritto quella particolare composizione diverse tempo fa, il che gli ha dato l'opportunità di inserirlo nel video e utilizzarlo nel materiale promozionale. Ricordando le origini del tema, Giacchino ha dichiarato:



"Io e Matt ne abbiamo parlato a lungo lo scorso anno, dopo aver letto la sceneggiatura, e ricordo di essermi seduto e aver subito pensato a un'idea fantastica, gettandomi poco dopo nella stesura di quel pezzo poi ascoltato nel camera test. E Matt lo ha voluto. Era solo una versione demo, non era neanche completato con l'orchestra, ma lo ha comunque utilizzato per la sua presentazione alla Warner Bros. Per il camera test, prima che uscisse, diceva 'ecco i costumi e qui sale la musica', quindi lo abbiamo dovuto mettere per forza di cose alle fine".



Giacchino ha anche rivelato di aver molta altra musica pre-registrata, con l'intenzione di continuarla a distribuire con il procedere della promozione e della produzione: "Io e Matt ci sentiamo di nuovo bambini nel lavorare a The Batman. Lo adoriamo. Ci divertiamo. Per questo sono andato oltre e ho registrato molta roba. Tantissimi temi che nessuno, a parte noi, ha sentito. Usciranno pian piano, quando torneremo alla normalità. Speriamo presto".



The Batman vede nel cast anche Paul Dano come l'Enigmista, per un'uscita prevista nelle sale il 25 giugno 2021.