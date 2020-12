Michael Giacchino, non solo colonne sonore: Christmas Number One è il suo pezzo natalizio

Il periodo che stiamo vivendo non è esattamente il migliore di sempre per chi vive di cinema, dai registi agli autori di colonne sonore: anche chi, come Michael Giacchino, è solitamente impegnato a partorire l'ennesima soundtrack, questo può essere quindi il momento adatto per dedicarsi ad altro.

Il compositore che prossimamente ritroveremo al cinema con la colonna sonora del The Batman di Matt Reeves ha infatti rilasciato Christmas Number One, la sua canzone natalizia scritta l'anno scorso per il Christmas Variety Show tenuto da Giacchino stesso alla Royal Albert Hall.

"Essendo questo un anno molto difficile abbiamo pensato che potesse essere utile a tutti un po' di spirito natalizio, quindi abbiamo registrato con la band da remoto ai Kore Studios di Londra. Xav Clarke e Charlie Hannah si sono occupati delle parti vocali, con il compagno di band Oli Booker alla batteria. È stato fantastico collaborare con un gruppo così pieno di energia e positività. È interessante il fatto che il testo, nonostante sia stato scritto prima della pandemia, suoni particolarmente adatto a quest'anno. Elyssa [Samsel] e Kate [Anderson] sono state fantastiche, sono entusiasta di poter pubblicare questa canzone con loro" sono state le parole del compositore.

Giacchino ha recentemente debuttato con il suo primo album, Travelogue Volume 1; qualche tempo fa, invece, il nostro parlò della genesi della colonna sonora di The Batman.