Michael Giacchino: sarà lui il regista di Blade? Ecco la sua risposta

Michael Giacchino è il regista di Werewolf by Night, mediometraggio che ha ottenuto un punteggio strepitoso: infatti, Werewolf by Night ottiene il 100% su Rotten Tomatoes. In una recente intervista, è stato chiesto al regista se gli piacerebbe dirigere Blade. Ecco la risposta del regista.

"A causa di continui cambi di programma della nostra produzione, Bassam non andrà oltre come regista di Blade", scrive la Marvel. Secondo la fonte, però, Bassam rimarrebbe come produttore esecutivo del film dato che la Marvel apprezza e riconosce "il talento registico di Blade e il livello che ha fatto raggiungere al film". La domanda allora si pone subito: chi dirigerà Blade?

Si ipotizzava che un papabile regista fosse Michael Giacchino, già conosciuto per Licantropus speciale Marvel su Disney+. Ma in un'intervista per Phase Zero, il nostro Giacchino ha stroncato ogni speranza:

"Allora, io amo Blade. Penso che sia un personaggio pazzesco. E' uno dei miei preferiti. Ma sento che le cose per quel film siano già in movimento e che anche io lo sia per altri progetti".

Secondo le parole del regista, il problema principale sarebbe che: "Voglio che sia un film grandioso. Sento che debba essere così. Voglio che lo sia perché il personaggio lo merita. Comunque, per ora, no."