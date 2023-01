Michael Giacchino, dopo Licantropus dirigerà il remake di un classico sci-fi: ecco quale!

Il compositore premio Oscar Michael Giacchino ha debuttato alla regia con Licantropus, disponibile su Disney+, e ora è in procinto di mettersi nuovamente dietro la macchina da presa per dirigere il remake di un classico del cinema fantascientifico degli anni '50 per Warner Bros., come riporta Deadline.

Il film è Assalto alla Terra (titolo originale Them!), diretto da Gordon Douglas nel 1954, che racconta la storia di un enorme nido di formiche irradiate che viene scoperto nel New Mexico e diventa una minaccia nazionale quando due giovani formiche regine e i loro partner fuggono per creare nuovi nidi. La caccia alle gigantesche creature provoca una battaglia che culmina nelle fogne di Los Angeles.

Il compositore e regista spiega anche quale sarà la nuova visione del film:"L'attuale versione di Assalto alla Terra parla di immigrazione e del raccontare una storia sull'argomento attraverso la lente di questo folle film di mostri sci-fi".

Il regista - non perdetevi la nostra intervista a Michael Giacchino su Licantropus - ha parlato della sua passione per Assalto alla Terra:"C'è sempre un film nella tua mente che non se ne va mai dalla testa. Per me è Assalto alla Terra. È stato molto più avanti nella vita che ho scoperto di cosa trattava: l'era nucleare. Cosa amo di Assalto alla Terra (Them!) è proprio come si chiama: Them! (Loro!). Riguarda l'altro, l'ignoto che si rifiuta o non si riesce a capire".



Il cast principale del film del 1954 è composto da James Whitmore, Edmund Gwenn e Joan Weldon. Scoprite com'è andato l'esordio alla regia di Michael Giacchino con la recensione di Licantropus.