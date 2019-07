Michael Giacchino dovrebbe firmare lo score di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è sicuramente tra i progetti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe più interessanti e audaci tra quelli presentati al San Diego Comic-Con lo scorso weekend, essendo nelle intenzioni "il primo horror" del MCU e introducendo (realmente) il Multiverso Marvel.

Del film di Scott Derrickson ne abbiamo parlato in uno speciale dedicato, spiegando anche diverse curiosità come la presenza di Nightmare come villain del cinecomic e parte del setting nella Dimensione dei Sogni, ma è grazie a HN Entertainment che veniamo adesso a sapere che dovrebbe essere Michael Giacchino a firmare la colonna sonora del progetto.



Si tratta dunque di un ritorno al franchise per il compositore, dato che già nel 2016 si era occupato dello score di Doctor Strange. Esattamente come il ritorno di Benedict Wong o di Rachel McAdams, però, la notizia è al momento solo trapelata da una pagine comunque attendibile, dunque priva della conferma ufficiale dei Marvel Studios, che arriverà molto probabilmente con l'inizio della post-produzione, dunque nella seconda metà del 2020.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness vede nel cast anche Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch, per un'uscita prevista nelle sale americane il 7 maggio 2021. L'attesa è già alle stelle.