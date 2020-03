Michael Giacchino debutta alla regia in una commedia con Patton Oswald vestito da Godzilla

Michael Giacchino è famoso in tutto il mondo per le sue colonne sonore, da premio Oscar nel caso di Up della Pixar e sempre molto acclamate, come nel caso di Jojo Rabbit, Rogue One: A Star Wars Story e Spider-Man: Far From Home.

Il compositore, attualmente al lavoro sulla colonna sonora di The Batman del suo grande amico Matt Reeves, ha pubblicato su YouTube l'esordio alla regia, un cortometraggio di tredici minuti con protagonista l'attore Patton Oswald.

Nel film, intitolato Monster Challange, l'attore interpreta una versione sfortunata e immaginaria di se stesso, e si ritrova coinvolto in una bizzarra serie di sfide durante quello che diventa una celebrazione dei classici spettacoli di varietà giapponesi e dei film di mostri, con Oswalt costretto a competere in uno spettacolo esagerato vestito con un ingombrante costume Godzilla. Nel corso del film, disponibile all'interno dell'articolo, riconoscerete alcuni volti noti di Hollywood, come Ben Schwartz, Amy Brenneman, Tom Everett Scott, Benedict Wong e Dermot Mulroney.

Ricordiamo che al momento la produzione di The Batman è stata interrotta per almeno due settimane nel Regno Unito a partire dal 14 marzo, ma si prevede che la pausa finirà col durare più a lungo. “Abbiamo registrato anche un sacco di altra musica, un sacco di temi e cose che nessuno ha ancora sentito. Ma saranno tutti pubblicati pian piano più avanti, quando i lavori sul film riprenderanno e la vita tornerà alla normalità", ha dichiarato Giacchino.



