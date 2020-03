Michael Giacchino comporrà anche la colonna sonora di Jurrasic World: Dominion

Dopo la notizia dell'interruzione delle riprese di Jurassic World: Dominion a causa dell'emergenza Coronavirus, i fan della saga dei dinosauri Universal possono almeno consolarsi con l'ultima aggiunta della produzione: Michael Giacchino tornerà a comporre la colonna sonora del nuovo capitolo.

A dare l'annuncio è Film Music Reporter (via Movieweb), secondo cui il compositore avrebbe già firmato con lo studio per curare le musiche del film diretto da Colin Trevorrow, nel quale potremo assistere anche al ritorno del cast storico di Jurassic Park. Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum si uniranno infatti ai confermati Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, BD Wong e Isabella Sermon.

I dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, ma come suggerisce il titolo Dominion esplorerà le conseguenze della fuga dei Dinosauri avvenuta sul finale de Il regno distrutto, i quali si trovano ora a piede libero tra l'ignara popolazione. Questo nuovo scenario è stato anticipato da Battle at Big Rock, il cortometraggio ufficiale diretto da Trevorrow disponibile attualmente in rete. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.

L'uscita del film, lo ricordiamo, è prevista per il 10 giugno 2021. A proposito di Universal, vi ricordiamo che Fast & Furious 9 è stato rimandato al 2021.