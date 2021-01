Michael Gandolfini è Tony Soprano nella prima foto del prequel Newark

Corsi e ricorsi storici nella prima foto ufficiale di Newark, l'atteso prequel della leggendaria serie tv I Soprano che uscirà prossimamente al cinema e sul servizio di streaming on demand HBO Max.

Nella prima foto del film, resa disponibile nel trailer ufficiale di HBO Max per il calendario 2021 di Warner Bros., si vede infatti Michael Gandolfini nei panni del giovane Tony Soprano, ruolo che rese leggendario suo padre James Gandolfini.

Michael interpreterà una versione giovane di Tony Soprano nel film prequel della serie tv, portando alla saga una continuità visiva impagabile grazie all'estrema somiglianza con suo padre, scomparso nel 2013. Come al solito, potete vedere l'immagine in calce all'articolo.

David Chase, creatore della serie, in precedenza aveva dichiarato: "Non è stata una decisione difficile. Ho visto il ragazzo e ho detto: 'Okay, è lui'". Terrance Winter, che ha scritto più episodi de I Soprano e ha successivamente creato Boardwalk Empire, ha aggiunto: "Conosco Michael da quando era un bambino. Ha un enorme talento, come suo padre. Ma quelle sono scarpe grandi da riempire".

Ricordiamo che il Newark è stato scritto da Chase e diretto da Alan Taylor, regista di nove episodi de I Soprano e noto al pubblico di oggi per il lavoro su Thor: Dark World e Game of Thrones. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Nel cast anche Vera Farmiga e Michela De Rossi.