Michael Gambon, il ricordo delle star di Harry Potter: 'Un modello'

La morte di Michael Gambon , l'amatissimo Albus Silente, ha sconvolto il fandom di Harry Potter e il cast della popolare saga si è ritrovato a dire addio a Silente, al magnifico preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per la seconda volta.

Com'è lavorare con un attore dal calibro di Gambon? Cosa rimane al cast di Harry Potter di questa collaborazione? Per chi come Ruper Grint, che interpreta Ron Weasley, ci è cresciuto non può che essere diventato, nel tempo, un modello: "Mi ha affascinato da bambino ed è diventato un mio modello personale per trovare il divertimento e le eccentricità nella vita", scrive l'attore su Instagram. Un interprete della sua esperienza non poteva che diventare presto una leggenda anche per James Phelps( Fred Weasley) che ricorda come Gambon lo aiutò negli esercizi di recitazione durante le pause dalle riprese.

Anche Jason Isaacs (Lucius Malfoy) non ha potuto che elogiare le performance di Gambon sia nel corso della saga di Harry Potter che in altri titoli nella filmografia dell'attore come The Singing Detective mentre per Fiona Shaw (zia Petunia Dursley), Gambon "avrebbe potuto fare qualsiasi cosa: è brillante".

Ricordi teneri e affettuosi per Michael Gambon, dalle parole delle star di Harry Potter l'attore è stato un maestro sia come Silente che come Michael. I momenti di allegria con l'attore non sono di certo mancati come l'esilarante scherzo di Gambon e Alan Rickman.