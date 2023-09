Michael Gambon è morto: addio all'Albus Silente della saga di Harry Potter

È venuto a mancare Sir Michael Gambon, straordinario attore britannico e interprete del celebre Albus Silente, preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nella saga di Harry Potter.

La moglie Lady Gambon e il figlio Fergus hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per la scomparsa dell’attore: “Siamo sconvolti nell'annunciare la scomparsa di Sir Michael Gambon. Amato marito e padre, Michael è morto serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite. Michael aveva 82 anni. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento così doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di sostegno e affetto".

Michael Gambon ha vissuto una lunghissima carriera da attore tra cinema e teatro, l’interprete è principalmente ricordato per aver recitato nel ruolo di uno dei maghi più potenti di tutti i tempi nella trasposizione cinematografica della serie di libri scritta da J.K Rowling, e proprio di recente il venticinquesimo anniversario dall’uscita negli Stati Uniti di Harry Potter è stato celebrato.

Non solo il preside di Hogwarts, Michael Gambon ha interpretato numerosi ruoli dopo aver preso parte ai film di Harry Potter e lavorato in precedenza con registi di altissimo livello come Michael Mann, Robert Altman e Tim Burton. L’artista si è spesso calato nei panni dei protagonisti delle tragedie Shakespeariane nelle varie rappresentazioni teatrali a cui ha preso parte. Un grande lutto per tutti i fan della saga del maghetto più famoso di sempre.