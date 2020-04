Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Keira Knightley: le strane audizioni con Cronenberg

In occasione della messa in onda di A Dangerous Method, film del 2011 diretto da David Cronenberg, abbiamo raccolto alcuni aneddoti e curiosità risalenti all'epoca della produzione con Viggo Mortensen, Keira Knightley e Michael Fassbender.

Una delle più divertenti riguarda i due protagonisti maschili, Mortensen e Fassbender, divisi da una differenza di età di 19 anni, la stessa che separava i personaggi che interpretano, ovvero Sigmund Freud e Carl Jung. Inoltre Mortensen, alla terza collaborazione col regista canadese dopo A History of Violence e La Promessa dell'Assassino, in preparazione al suo ruolo di Sigmund Freud lesse tutto ciò che poteva su di lui e visitò persino la sua vera casa a Vienna, ora divenuta un museo. E nel tentativo di catturare aspetti della personalità di Freud iniziò a fumare sigari, vizio in cui si crogiolava anche sul set tra una ripresa e l'altra.

Keira Knightley invece all'inizio non sapeva come interpretare l'isteria del suo personaggio: quando lesse alcuni appunti di Spielrein notò che la donna descriveva le sue condizioni come "un demone o un cane", e l'attrice allora iniziò a sperimentare alcune facce e smorfie che le sembravano adatte e ha contattato David Cronenberg tramite Skype per mostrargli i risultati. L'attrice ha scherzato al The Graham Norton Show che il suo primo incontro col regista avvenne proprio tramite una sessione su Skype, che però si bloccò mentre stava mostrando una di quelle espressioni esagerate.

Al posto di Fassbender, infine, era stato scelto Christian Bale per interpretare la parte di Jung: la star però dovette rinunciare a causa di precedenti impegni.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di A Dangerous Method e ad una recente intervista di David Cronenberg sui cinecomic e diversi altri argomenti.