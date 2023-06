Michael Fassbender si è schiantato contro le protezioni durante la 24 ore di Le Mans

Michael Fassbender non è riuscito a concludere la sua gara alla 24 ore di Le Mans e si è dovuto ritirare dopo essersi schiantato contro le protezioni con la sua Porsche del team Proton Competition iscritta con il numero 911. Fassbender non ha riportato infortuni e dopo l’incidente ha guidato l’auto fino alla corsia dei box prima del ritiro.

Le corse automobilistiche e il cinema sono sempre andati d’accordo e il trailer del nuovo film ispirato a Gran Turismo ce lo ha dimostrato ancora una volta presentandoci l’adattamento di uno dei videogiochi per Playstation più amati di tutti i tempi.

Anche Michael Fassbender ha ammesso di essere un appassionato di corse e una volta, ospite di Top Gear ha ammesso: “Non sarò mai un pilota professionista, ma sono super appassionato e la cosa significa molto per me. Voglio raggiungere tutto il mio potenziale”.

Quella dell’undici giugno 2023 era la seconda apparizione di Fassbender alla corsa endurance dopo il suo debutto lo scorso anno. Nel 2021 era riuscito ad arrivare sul podio finendo secondo a Portimão e l’anno seguente ha ottenuto un terzo posto Le Castellet.

Dopo l’incidente, il team Proton ha twittato: “Siamo distrutti! #911 non sta più correndo la 24 ore di Le Mans… Fassbender ha perso il controllo della macchina e si è scontrato contro le barriere con nessuna possibilità di riparare il danno… Le Mans non è stata gentile con noi quest’anno”.

Il ritiro della Porsche dell’attore è seguito infatti a quello dell’altra auto della scuderia che, allo stesso modo, non ha potuto completare la corsa.

Vi lasciamo il video dell’incidente che ha coinvolto l’interprete di tanti film che, come riportato nella notizia secondo cui Fassbender si impregnava la barba di alcool durante le riprese di 12 Anni Schiavo, ha sempre avuto una personalità piuttosto particolare.