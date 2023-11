Michael Fassbender scambiato per Ewan McGregor dai fan: "Ho firmato autografi a nome suo"

Dopo che Michael Fassbender ha svelato perché si impegnava la barba di alcol durante le riprese di 12 Anni Schiavo, l'attore di Hunger, Shame e Steve Jobs ha scelto un tono decisamente diverso per ricordare un aneddoto più spassoso: molte volte è stato scambiato per Ewan McGregor, al punto da spacciarsi per lui!

"Ho autografato delle sue foto che sono un oggetto da collezione" ha dichiarato in occasione di una lunga intervista, pubblicata sul canale YouTube di Josh Horowitz. "Credo sia successo un paio di volte, ricordo che mi trovavo ad Austin per girare il film Malik e c'era questo ragazzo su una bici. Mi diceva: 'Sai, assomigli all'attore Ewan McGregor'. Io ho pensato: 'Sì, è vero!'".

La dichiarazione in questione avviene al minuto 44, ma Fassbender coglie l'occasione per parlare anche di sport, The Killer, competizione, Alien, scene di combattimento e tanto altro, inclusa una breve parantesi sulla sua vita in Portogallo. "Mi piacciono le città, ma sono un Country Boy cresciuto in campagna. A un certo punto mi sono accorto di ricercare qualcosa, un ritmo più rilassato. Adoro il surf, quindi cercavo un posto in cui avere accesso al mare. Lisbona è perfetta, perché con 25, 30 minuti puoi già essere in spiaggia. Si tratta soltanto di uno stile di vita differente, tutto qui".

Ewan McGregor, invece, viene ricondotto principalmente al ruolo del Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi nell'universo narrativo di Star Wars, ma altrettanto degni di nota sono Fargo, Moulin Rouge!, Il pescatore di sogni e American Pastoral. Era l'ottobre 2023 quando Ewan McGregor ammise la propria invidia per Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker.