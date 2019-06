Michael Fassbender protagonista dello spy-thriller Malko

La Lionsgate ha annunciato che il candidato all'Oscar Michael Fassbender sarà il protagonista dello spy-thriller Malko, adattamento cinematografico della serie di libri di spionaggio S.A.S., iniziata da Gerard de Villiers a partire dal 1965 e divenuta un best-seller mondiale.

L'idea è quella di creare un franchise, il cui primo film racconterà la storia di Malko Linge, un nobile austriaco che lavora anche per la CIA in occasione di missioni speciali. L’uomo ha passato la sua gioventù in un campo di addestramento nazista specializzato nella tortura di spie catturate, e da adulto ha scelto di lavorare come freelance per diversi acquirenti, guidato comunque dal suo senso morale. Deciso a prendere di petto la vita e affrontare tutti i pericoli che le sue missioni comportano, Linge è un personaggio complesso e carismatico, che ben si adatta allo stile di recitazione di Fassbender.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Eric Warren Singer (American Hustle, Top Gun: Maverick) e sarà basata principalmente sul libro intitolato Checkpoint Charlie. La Lionsgate produrrà Malko in collaborazione con la Rocket Science.

"Abbiamo a che fare con un personaggio dall'enorme catalogo con quasi 200 titoli di incredibili storie di spionaggio dalle quali attingere, e crediamo di avere un team creativo di caratura mondiale con Michael ed Eric Warren Singer", ha dichiarato Joe Drake, Chairman della Lionsgate Motion Picture Group. "Non vediamo l'ora di iniziare i lavori su questo progetto."

Nel futuro di Michael Fassbender il remake de Il mucchio selvaggio, che come noto sarà diretto da Mel Gibson per la Warner Brothers. Nel cast anche Jamie Foxx e Peter Dinklage.

