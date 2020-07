Michael Fassbender pilota da corsa: sfiderà il circuito Le Mans su una Porsche

No, non è un errore e sebbene Michael Fassbeneder non fosse nel cast di Le Mans '66 insieme a Matt Damon e Christian Bale il suo sogno di correre a livello professionistico lo ha portato direttamente al volante di una Porsche, su cui gareggerà nella prossima edizione dell'European Le Mans Series.

La competizione, che sarà determinante per la più grande ed importante 24 ore di Le Mans, prevede ardui circuiti il cui accesso è consentito solo ad vetture modello Sport Prototipo e Gran Turismo, entrambe discendenti da una lunga storia di corse a quattro ruote.

L'obiettivo dell'attore è proprio quello di accumulare una quantità di asfalto tale da garantirgli, insieme al suo team, di accedere direttamente alla 24 ore. A dirigere i piloti della Proton Competition ci sarà Christian Reid, entusiasta come il resto della squadra di averlo a bordo: “Sarà interessante vedere i miglioramenti di Michael. Siamo felici di assisterlo come team nel suo percorso verso Le Mans".

“Ancor prima che iniziassi a recitare, sognavo di correre, è un desiderio che ho fin da quando ero giovane“, ha aggiunto Fassbender, che debutterà nel circuito il 19 luglio in occasione della prima gara della stagione 2020. La seconda tappa si svolgerà invece a Spa, Belgio, il 9 agosto.

Nel 2019 l'attore aveva già sfidato l'alta velocità con una 911 GT3 Cup, guidata durante alcune tappe del Porsche Sports Club e prima ancora aveva corso nella Ferrari Challenge North America.