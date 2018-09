Michael Fassbender e James McAvoy insieme in delle foto dal set di X-Men: Dark Phoenix

Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg , già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia; come sempre Kinberg ha anche curato la sceneggiatura di questo episodio. James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence , Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner , Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. L'attrice Jessica Chastain , invece, interpreterà la villain del film.

In questi ultimi scatti dal set di X-Men: Dark Phoenix - che trovate nel tweet allegato qui sotto - troviamo i personaggi del Professor Charles Xavier ( James McAvoy ) e Magneto ( Michael Fassbender ) intenti a giocare ad una partita di scacchi, come loro solito.

In attesa di un primo full trailer ufficiale, che non dovrebbe tardare ad arrivare, continuano senza sosta le riprese aggiuntive di X-Men: Dark Phoenix , nuovo sequel della saga-prequel incentrata sui mutanti dei fumetti della Marvel .

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it