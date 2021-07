Michael Fassbender è in Italia: la star avvistata in una pizzeria in provincia di Lecco

Vacanze italiane per Michael Fassbender. La star di X-Men: Apocalisse si è presentata in una pizzeria della provincia di Lecco, a Merate e Missaglia, dove ha trascorso la serata. La visita nel Belpaese di Fassbender è stata documentata dalla fanpage di Facebook dedicata all'attore irlandese, scatenando l'entusiasmo degli utenti.

"Buongiorno! Michael Fassbender è arrivato in Italia e ieri ha mangiato la pizza a #FarinaTrentatre che si trova a Merate e Missaglia ed ha accettato di fare questo selfie con uno dei dipendenti del locale" si legge nel post, con lo screenshot della storia di Instagram del dipendente della pizzeria insieme all'attore:"Lavorare al @farinatrentatre e trovare Magneto a prendere la pizza".

L'attore è stato riconosciuto nel locale mentre ritirava le pizze e non si è sottratto alla richiesta di una foto.

Fassbender non è certamente l'unica star di Hollywood che decide di trascorrere del tempo in Italia, meta gettonatissima da diversi attori e attrici molto noti e in generale da personaggi famosi.

Recentemente Orlando Bloom e Katy Perry hanno passato alcuni giorni a Venezia, documentando la vacanza con diverse foto pubblicate su Instagram.



Nelle scorse settimane Kevin Spacey è stato immortalato a Torino, mentre attualmente Gwyneth Paltrow si trova a Firenze, insieme al marito Brad Falchuck.

Michael Fassbender manca dal grande schermo ormai da un paio d'anni, quando interpretò nuovamente Magneto in X-Men - Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg.