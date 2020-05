Michael Fassbender è l'attore perfetto per Nemesis: Mark Millar non ha dubbi

Tra i tanti e memorabili personaggi inventati dal genio di Mark Millar, uno di quelli più iconici, violenti e irriverenti di tutti è sicuramente Nemesis, un uomo con tutti i soldi e l'influenza di un Batman ma senza quel "piccolo problemino" della coscienza e di non uccidere in modo brutale le persone.

La serie a fumetti è stata un grande successo dieci anni fa, e ci sarebbe un film in sviluppo ormai da anni anche alla Warner Bros, che ne aveva acquisito i diritti ormai tempo fa, tanto che Netflix, ormai proprietari del Millarworld, può sviluppare serie tv o film su tutti i personaggi dell'etichetta tranne che di Nemesis.



In una nuova intervista di The Aspiring Kryptonian a Mark Millar, all'autore è stato chiesto quale attore vedrebbe meglio nei panni di Nemesis semmai il film venga realizzato, e il fumettista non ha esitato un secondo nella risposta: "Oh, posso dirtelo subito. Michael Fassbender. Michael Fassbender sarebbe davvero perfetto. Sono convinto interpreterebbe anche un grande Batman, penso sarebbe fantastico. Quindi per Nemesis un Batman malvagio. Sì, potrebbe sicuramente interpretarlo".



A Millar è stato anche chiesto di un sequel della serie a fumetti di Nemesis, ma l'artista ha spiegato che al momento non è previsto, almeno fino a quando non scadrà l'opzione con la Warner Bros: "No, per ora niente. Avevo un'idea ma ho venduto la mia azienda circa due anni fa a Netlfix, quindi è lei che possiede tutti i franchising adesso e io sono diventato un loro dirigente. La mia priorità per i prossimi 7 anni è comunque quella di sviluppare sequel di quello che stiamo attualmente facendo, quindi di The Magic Order, di Jupiter's Legacy e altro. E Nemesis è purtroppo uno dei pochi che ancora non possediamo, dato che la licenza è finita in mano a Warner Bros, che l'avrà ancora per 5 anni. Dunque non ci sarà alcun sequel di Nemesis almeno per i prossimi 5 anni".



Ma quindi i film non è più in programma alla Warner Bros? Assolutamente no, e anzi Millar dichiara: "In verità sì, è in progetto e vogliono sviluppare. Hanno pagato molti soldi a Netflix proprio recentemente per estendere l'opzione. Ecco perché hanno ancora 5 anni per lavorarci. Il che è strano, perché hanno 7 o 8000 personaggi DC".



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.